Барабанов: «Обидное поражение, но это всего лишь одна игра»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Счет в серии — 2-2, готовимся к следующему матчу. Всю игру преимущество было на нашей стороне, сравняли счет, но судьи приняли такое решение [отменить вторую шайбу казанской команды]. Ребята — молодцы, пластались. Обидное поражение, но это всего лишь одна игра. Все решают мелкие ошибки, соперник наказывает за них, поэтому их нужно минимизировать. Когда идем на ворота и закрываем вратаря, у них возникают проблемы», — цитирует пресс-служба лиги Барабанова.

30-летний форвард в этой игре забил один гол и сделал пять бросков в створ соперника. Его признали третьей звездой встречи.

Счет в серии до четырех побед сейчас равный — 2-2. Пятая игра пройдет в Москве в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.