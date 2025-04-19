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Сегодня, 06:36

Барабанов: «Обидное поражение, но это всего лишь одна игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Счет в серии — 2-2, готовимся к следующему матчу. Всю игру преимущество было на нашей стороне, сравняли счет, но судьи приняли такое решение [отменить вторую шайбу казанской команды]. Ребята — молодцы, пластались. Обидное поражение, но это всего лишь одна игра. Все решают мелкие ошибки, соперник наказывает за них, поэтому их нужно минимизировать. Когда идем на ворота и закрываем вратаря, у них возникают проблемы», — цитирует пресс-служба лиги Барабанова.

30-летний форвард в этой игре забил один гол и сделал пять бросков в створ соперника. Его признали третьей звездой встречи.

Счет в серии до четырех побед сейчас равный — 2-2. Пятая игра пройдет в Москве в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; проиграл московскому &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;Казани 18&nbsp;апреля.Как «Трактор» ставит камбэки на поток? Для победы Кудашову нужен скучный хоккей? Выводы по дню плей-офф КХЛ
Источник: Официальный сайт КХЛ
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Александр Барабанов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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