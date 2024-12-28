Барабанов: «Жду матч с «Трактором», будет очень интересно против них сыграть»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Барабанов объяснил, почему ждет очную встречу против челябинского «Трактора».

«В лиге из молодых ребят. Например, выделяется Шабанов из «Трактора». Я, кстати, против «Трактора» не играл, жду наш матч с ними, будет очень интересно против них сыграть. У челябинцев техничные нападающие, здорово видят площадку. В «Северстали» тоже много хорошей молодежи. В КХЛ доверяют молодым ребятам, они развиваются и показывают результат», — сказал Барабанов Legalbet.ru.

30-летний Барабанов в 35 встречах текущей регулярном сезоне КХЛ забросил 13 шайб и сделал 18 результативных передач.