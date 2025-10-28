Видео
28 октября, 23:18

Брынцев — о 600 матчах в КХЛ: «Нужно ценить каждый момент, пока ты в хоккее»

Защитник «Шанхай Дрэгонс» Александр Брынцев прокомментировал достижение отметки в 600 матчей в FONBET чемпионате КХЛ. Это произошло в игре с московским «Динамо» (1:5).

— Что для вас значит эта цифра — 600 матчей?

— Это значит, что время летит незаметно, и нужно ценить каждый момент, пока ты в хоккее, пока занимаешься любимым делом. Я думаю, для всех игроков важно ценить каждую игру, получать удовольствие от хоккея и продолжать играть.

— Какие воспоминания приходят на ум, когда оглядываетесь на свою карьеру?

— Много таких моментов: как начал заниматься хоккеем, как отец с дядей поставили на коньки, как я смотрел на их игру. Папа всегда помогал и продолжает помогать мне своими советами. В принципе, много памятных этапов: юниорский хоккей, молодежный, переход в КХЛ, первая игра. Спасибо тренеру, который впервые привлек меня в КХЛ. В принципе, каждый день, день за днем тренируешься, играешь, получаешь удовольствие.

— Какой матч из этих 600 вам запомнился больше всего и почему?

— Нет какого-то одного особенного матча. Наверное, можно выделить МЧМ, когда мы играли в финале против Канады. Там была такая атмосфера, которую редко встретишь, ведь финал молодежного чемпионата мира — это уникальное событие. Мне было очень приятно, была отличная атмосфера, замечательная команда. Наверное, это один из самых запоминающихся матчей. Надеюсь, впереди будет еще много игр, которые останутся в памяти.

Екатерина Смирнова

  Djin Ignatov

    Цифра Крупная - игрок неизвестен !!

    29.10.2025

    Александр Брынцев
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя