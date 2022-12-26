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Сегодня, 20:52

«Конечно, первый блин комом». Бурмистров остался недоволен своим дебютом за «Металлург»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Александр Бурмистров остался недоволен своим дебютом за команду из Магнитогорска, который пришелся на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5 Б).

«Конечно, первый блин комом. Но спасибо болельщикам, поддержка сегодня была сумасшедшая. Мне очень понравилось, как болели.

Обидно, что проиграли. Опять вели в счете, как в прошлом матче. Где-то не уследили в обороне, пропустили в меньшинстве два ненужных гола. Есть, куда расти. Посмотрим видео, поработаем.

Как самочувствие? Еще такое — месяц не играл в хоккей, не тренировался с командой. Одну тренировку провел с командой, и сразу в игру. Но я только был рад, что меня сегодня поставили. Надо вспомнить, набрать игровой ритм», — цитирует Бурмистрова сайт КХЛ.

Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон. В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/26/507288.html
Александр Бурмистров
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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