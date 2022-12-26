«Конечно, первый блин комом». Бурмистров остался недоволен своим дебютом за «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Александр Бурмистров остался недоволен своим дебютом за команду из Магнитогорска, который пришелся на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5 Б).

«Конечно, первый блин комом. Но спасибо болельщикам, поддержка сегодня была сумасшедшая. Мне очень понравилось, как болели.

Обидно, что проиграли. Опять вели в счете, как в прошлом матче. Где-то не уследили в обороне, пропустили в меньшинстве два ненужных гола. Есть, куда расти. Посмотрим видео, поработаем.

Как самочувствие? Еще такое — месяц не играл в хоккей, не тренировался с командой. Одну тренировку провел с командой, и сразу в игру. Но я только был рад, что меня сегодня поставили. Надо вспомнить, набрать игровой ритм», — цитирует Бурмистрова сайт КХЛ.

Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон. В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.