«Конечно, первый блин комом». Бурмистров остался недоволен своим дебютом за «Металлург»

Сегодня, 20:52
Нападающий «Металлурга» Александр Бурмистров остался недоволен своим дебютом за команду из Магнитогорска, который пришелся на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5 Б).
«Конечно, первый блин комом. Но спасибо болельщикам, поддержка сегодня была сумасшедшая. Мне очень понравилось, как болели.
Обидно, что проиграли. Опять вели в счете, как в прошлом матче. Где-то не уследили в обороне, пропустили в меньшинстве два ненужных гола. Есть, куда расти. Посмотрим видео, поработаем.
Как самочувствие? Еще такое — месяц не играл в хоккей, не тренировался с командой. Одну тренировку провел с командой, и сразу в игру. Но я только был рад, что меня сегодня поставили. Надо вспомнить, набрать игровой ритм», — цитирует Бурмистрова сайт КХЛ.
Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон. В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.