Александр Бурмистров: «Попробовал бы себя в роли генменеджера. Есть чуйка на молодых игроков»

Обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира-2014 Александр Бурмистров в интервью «СЭ» поделился планами по окончании игровой карьеры.

— Лучшая команда, в которой вы играли?

— Наверное, чемпионский «Ак Барс» в сезоне-2017/18. В чем секрет той команды? Работали друг за друга. Помню, что в финале ЦСКА уже думал, что они будут чемпионами. Но мы могли и 4-0 закончить.

— Думаете уже о том, чем будете заниматься после игровой карьеры?

— Насчет тренера не знаю, но в роли генерального менеджера я бы себя попробовал. У меня есть чуйка на молодых игроков.