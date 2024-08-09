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Сегодня, 08:35

Александр Бурмистров: «Хотел продолжить играть за «Спартак»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира-2014 Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал о поисках новой команды. В минувшем сезоне он выступал за «Спартак».

— Насколько вы удивлены тому, что до сих пор находитесь без команды?

— На самом деле я очень удивлен тому, сколько игроков до сих пор не подписали контракты на следующий сезон. Когда смотришь на список, кажется, можно собрать команду из свободных агентов и в топ-5 зайти. Не сказал бы, что сильно переживаю из-за этого. Просто я еще не был в такой ситуации, пока не знаю, как себя вести.

— Хотелось ли вам продолжить играть за «Спартак»?

— Да. И руководство знало об этом.

— Был ли интерес со стороны «Витязя»?

— Да. Я ждал решение «Спартака». Потом агент звонил и сказал, что вариант с «Витязем» отпал.

Александр Бурмистров. «Хотел бы стать генеральным менеджером — есть чуйка на игроков». Интервью Бурмистрова

Александр Бурмистров
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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