Агент Гальченюка: «Не ведем с другими клубами переговоры»

Агент Александр Черных прокомментировал то, что «Амур» назначил Александра Гальченюка тренером по развитию команды.

— То, что Гальченюк-старший стал тренером «Амура», означает, что Алекс Гальченюк останется в клубе?

— Все это никак не связано. Папа Алекса — специалист высокого уровня, и «Амуру» не хватает таких людей. Тренеров на скамейке было трое, стало двое, и объем работы не уменьшился. Алекс сто процентов там, а после окончания сезона может как продлить, так и не продлить контракт, — цитирует «РБ Спорт» Черных.

— Переговоры об уходе из «Амура» до дедлайна уже не ведутся?

— Мы не ведем с другими клубами переговоры, потому что дедлайн уже скоро. Были разные предложения и варианты, но «Амур» дал понять, что не собирается ни менять, ни продавать Алекса. Похожая ситуация у нас была с Евгением Аликиным, но тогда у «Амура» были шансы на плей-офф. Сейчас они тоже есть гипотетически, но будем реалистами, это будет сделать очень тяжело.

30-летний Гальченюк в этом сезоне набрал 24 (14+10) в 38 матчах за «Амур».