Черных: ««У Пилипенко и Аймурзина есть желание остаться в «Северстали» работать с Козыревым»

Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал ситуацию вокруг нападающих команды Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.

— Мы ведем переговоры. Самое главное — ждем решения клуба по продлению контракта с главным тренером, все от этого зависит. Потому что у ребят есть желание остаться работать с Андреем Леонидовичем Козыревым. Тренер — основополагающий вопрос, — цитирует «РБ Спорт» Черных.

— У этих игроков наверняка есть предложения от других клубов. Но они отказываются от них из-за желания работать с Козыревым?

— Есть готовые предложения, клубы готовы перебивать квалификации. Но мы всегда исходим из желания игрока. Никогда ничего не утаиваем, даже если это будет более экономически выгодно нам как агентам, и даем полную картину. Прежде всего, учитываем интересы игрока, поэтому так много хоккеистов работает с нашим агентством.

В этом сезоне Пилипенко набрал 33 (18+15) очка в 37 играх, а у Аймурзина — 31 (18+13) очко в 36 играх.