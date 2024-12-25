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Сегодня, 06:58

Черных: ««У Пилипенко и Аймурзина есть желание остаться в «Северстали» работать с Козыревым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал ситуацию вокруг нападающих команды Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.

— Мы ведем переговоры. Самое главное — ждем решения клуба по продлению контракта с главным тренером, все от этого зависит. Потому что у ребят есть желание остаться работать с Андреем Леонидовичем Козыревым. Тренер — основополагающий вопрос, — цитирует «РБ Спорт» Черных.

— У этих игроков наверняка есть предложения от других клубов. Но они отказываются от них из-за желания работать с Козыревым?

— Есть готовые предложения, клубы готовы перебивать квалификации. Но мы всегда исходим из желания игрока. Никогда ничего не утаиваем, даже если это будет более экономически выгодно нам как агентам, и даем полную картину. Прежде всего, учитываем интересы игрока, поэтому так много хоккеистов работает с нашим агентством.

В этом сезоне Пилипенко набрал 33 (18+15) очка в 37 играх, а у Аймурзина — 31 (18+13) очко в 36 играх.

Источник: «РБ Спорт»
Кирилл Пилипенко
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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