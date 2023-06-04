Агент Ожиганова: «Не можем вести переговоры ни с одним из клубов, потому что у Игоря контракт со СКА»

Черных прокомментировал информацию о том, что Ожиганов может покинуть СКА

Агент Александр Черных, представляющий интересы защитника Игоря Ожиганова, прокомментировал информацию о том, что хоккеист может покинуть СКА.

«Мы не можем вести переговоры ни с одним из клубов, потому что у Ожиганова действующий контракт со СКА. Если в петербургском клубе заявят, что не видят игрока в своем составе, тогда будем рассматривать обмен, выкуп или расторжение контракта. Для этого сначала мы должны получить информацию от СКА. Пока от клуба ничего не было», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Соглашение между Ожигановым и СКА действует до 2026 года.

В этом сезоне СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина. Там петербургский армейцы уступили со счетом 2:4 в серии.