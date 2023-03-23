Иванюк: «Ошибка арбитра привела к вылету команды, а он продолжает работать в плей-офф КХЛ»

Известный хоккейный судья Александр Иванюк поделился впечатлениями от работы арбитров в плей-офф КХЛ.

«Есть плеяда очень опытных судей, к ним у меня нет особых претензий. А есть арбитры, которые продолжают работать невнимательно, с оплошностями. Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ. 3 Прим. «СЭ») прав, что горой стоит за судей, он и должен их защищать. Но, с другой стороны, ему надо принимать меры по отношению к этим судьям. Вот матч «Салавата Юлаева» с «Адмиралом», и там Юрий Оскирко пропустил стопроцентное удаление. Причем он стоял рядом. А игрок, который сделал подножку, подхватил шайбу, отдал передачу и команда забила гол. «Салават Юлаев» взял видеозапрос, а так как шайбу засчитали, то получил за это две минуты. В большинстве «Адмирал» забил еще один гол, и в результате Уфа вылетела. Тренеры и игроки готовились весь сезон, а судейская ошибка привела к вылету команды из плей-офф. При этом Оскирко продолжает судить во втором этапе. Хотя в наше время после таких серьезных ошибок, которые повлияли на исход матча, говорили: «Парень, извини, мы пока больше не можем тебе доверять». Поэтому у меня вопрос к господину Анисимову, почему этот судья продолжает работать в плей-офф», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».