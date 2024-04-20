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Сегодня, 02:37

Кожевников: «В Кубке Гагарина победит тот, кому больше повезет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина.

«В чемпионате было видно, кто как играет. В финале совершенно другие принципы. Никто не хочет ошибаться и догонять соперника. Победит тот, кому больше повезет», — цитирует LiveResult Кожевникова.

В полуфинале «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-0), а «Металлург» победил «Автомобилист» (4-3). В первом матче финальной серии Кубка Гагарина победил «Метлларгу» (2:1). Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/216729-Kogevnikov-rasskazal-kto-pobedit-v-finale-Kubka-Gagarina
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Александр Кожевников
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