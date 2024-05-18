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Сегодня, 06:38

Кожевников: «Гальченюк был одним из лидеров СКА, так что для «Амура» это большая помощь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход экс-нападающего СКА Александра Гальченюка в хабаровский «Амур».

«Гальченюк был одним из лидеров СКА, так что для «Амура» это большая помощь. Алекс — хороший и добротный хоккеист. Конечно, он должен быть лидером «Амура», потому что у него есть опыт. Плюс он в СКА неплохо смотрелся. Посмотрим, как будет играть. Не думаю, что он поможет «Амуру» бороться за высокие места, потому что не все выдерживают большие перелеты», — цитирует Metaratings.ru Кожевникова.

В прошедшем сезоне Гальченюк сыграл в 61 матче и набрал 42 (16+26) очка. В плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в 9 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kozhevnikov-galchenyuk-dolzhen-stat-liderom-amura-364004/
Александр Гальченюк-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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