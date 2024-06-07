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Сегодня, 06:45

Кожевников: «Главное, чтобы у Радулова желание не пропало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «Локомотив».

«Хороший игрок пришел в хорошую команду. По состоянию Радулова видно, что он может принести пользу «Локомотиву». Сашка — мастер с большой буквы. «Локомотив» скорее всего, будет брать партнеров под него, ждали этого момента. По имени — это главная трансферная молния этого лета. Главное, чтобы у него желание не пропало, а то не дай бог, забьет на все. Он уже игрок состоявшийся. На него ярославский болельщик пойдет. Там и так любят свою команду, а теперь тем более проблем с посещением не будет. Такое имя им не помешает. У Сашки бойцовский характер», — цитирует Legalbet Кожевникова.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 он сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/16528770/
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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