Кожевников: «Кузнецов обязательно пригодится СКА»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о возможном возвращении российского нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Что мне Кузнецову советовать? Это же его личная жизнь. Женя доказал, что является игроком высочайшего уровня. Он обязательно пригодится СКА. Это может быть лучший переход для нашего хоккея. «Трактор» тоже интересуется Кузнецовым? Выбор в любом случае будет за Евгением», — цитирует «РБ Спорт» Кожевникова.

Кузнецов в КХЛ выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон», который выбрал его на драфте НХЛ-2010. В марте 2024-го форвард был обменян в «Каролину».