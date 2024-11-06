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Сегодня, 04:29

Кожевников: «Не думаю, что Ковальчук нужен «Спартаку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможное возвращение нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Не думаю, что он нужен «Спартаку». Мне кажется, он не усилит. Красно-белым надо защитников искать и укреплять оборону. Если анализировать, то команда много шайб пропускает в третьем периоде. Что-то не то с защитниками творится. С атакой у «Спартака» все хорошо.

Моментов много, получают удовольствие больше от передач, чем от забивания голов. Самое главное — ребята играют красиво, а вот в обороне в третьих периодах переполох идет», — цитирует Legalbet Кожевникова.

В прошлом сезоне Ковальчук вернулся в «Спартак», сыграв в 20 матчах и набрав 8 (4+4) очков.

Источник: Legalbet
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Александр Кожевников

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