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Сегодня, 13:11

Кожевников — о плюсах перекрестного плей-офф в КХЛ: «Еще 10 лет назад говорил, что это лучший вариант»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» высказался о плей-офф КХЛ.

«Напряженные битвы идут! Кому-то везет, кому-то нет. У кого-то спокойствие, у кого-то — нет. Две команды стояли к стенки, на дне. Вылезают. Перекрестный плей-офф — это здорово. Об этом говорил еще 10 лет назад, что это лучший вариант! Так намного интереснее. Давно надо было это делать», — сказал Кожевников «СЭ».

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.

Хоккей
КХЛ
Александр Кожевников
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