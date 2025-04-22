Кожевников — о плюсах перекрестного плей-офф в КХЛ: «Еще 10 лет назад говорил, что это лучший вариант»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» высказался о плей-офф КХЛ.

«Напряженные битвы идут! Кому-то везет, кому-то нет. У кого-то спокойствие, у кого-то — нет. Две команды стояли к стенки, на дне. Вылезают. Перекрестный плей-офф — это здорово. Об этом говорил еще 10 лет назад, что это лучший вариант! Так намного интереснее. Давно надо было это делать», — сказал Кожевников «СЭ».

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.