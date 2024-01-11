Кожевников: «Кравец — хороший тренер, он доказывает это»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил результаты «Авангарда» в текущем сезоне.

«Сейчас «Авангард» набрал. Генеральный менеджер Курьянов хорошо работает, набрали игроков, видна его работа. Есть два звена — нормально, они будут конкурировать. Первое звено — хорошее! У тренера тоже все в порядке. Кравец — хороший тренер, он доказывает. Если бы был плохой, они были бы на месте 12-м. А они на 2-м. Все нормально, учитывая, что еще 3 игры в запасе», — приводит слова Кожевникова Betonmobile.

Михаил Кравец возглавляет омский клуб с ноября 2022 года. На данный момент «Авангард» располагается на второй строчке таблицы Восточной конференции, набрав 67 очков в 48 матчах.