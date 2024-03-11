Кожевников: «Чемпионством «Металлурга» в Кубке Гагарина не пахнет»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Металлурга» в плей-офф КХЛ после победы над «Амуром» (3:2, 4-2) в серии первого раунда.

«Металлург» один из фаворитов, но вряд ли команда может рассчитывать на чемпионство в Кубке Гагарина, им там не пахнет. На мой взгляд, сырая команда, хотя в этом году поставили игру, хоккеисты хорошие опытные есть, умеют дожимать, но мне не нравится их игра. Тяжелая, вязкая. Мне больше нравится команда Ларионова, но она проиграла», – сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ. После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.