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11 марта, 16:44

Кожевников: «Чемпионством «Металлурга» в Кубке Гагарина не пахнет»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Металлурга» в плей-офф КХЛ после победы над «Амуром» (3:2, 4-2) в серии первого раунда.

«Металлург» один из фаворитов, но вряд ли команда может рассчитывать на чемпионство в Кубке Гагарина, им там не пахнет. На мой взгляд, сырая команда, хотя в этом году поставили игру, хоккеисты хорошие опытные есть, умеют дожимать, но мне не нравится их игра. Тяжелая, вязкая. Мне больше нравится команда Ларионова, но она проиграла», – сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ. После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.

КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
Александр Кожевников
Кубок Гагарина
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