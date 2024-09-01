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Сегодня, 23:02

Кожевников: «Занимаюсь рыбалкой, тренером быть не хочу»

Алина Савинова
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Бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников рассказал, чем занимается в последнее время.

«Чем я занимаюсь в профессиональном плане? Рыбалкой. Как улов? Улов отличный! Ездил в Краснодарский край. Там рыба хорошая, много чего поймали», — приводит Metaratings.ru слова Кожевникова.

Он также ответил на вопрос, нет ли у него желания вернуться в хоккей.

«Я смотрю хоккей по телевизору, иногда езжу на матчи. Мне этого достаточно. Тренером я быть не хочу», — добавил экс-хоккеист.

65-летний Кожевников является двукратным олимпийским чемпионом (1984 и 1988). Ранее он работал тренером в «Крыльях Советов-2» (1993-1996) и «Спартаке-2» (1997-1998).

Источник: Metaratings.ru.
Хоккей
Александр Кожевников
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