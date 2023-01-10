Кожевников: «Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборную России по хоккею не вернут на международную арену в 2023 году.

«Что ждет российский хоккей в 2023 году? Не знаю, я не Вольф Мессинг, чтобы давать такие прогнозы. Международные матчи? Разговоры идут, но не знаю. Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Весной 2022 года Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах.