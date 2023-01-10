Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:45

Кожевников: «Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборную России по хоккею не вернут на международную арену в 2023 году.

«Что ждет российский хоккей в 2023 году? Не знаю, я не Вольф Мессинг, чтобы давать такие прогнозы. Международные матчи? Разговоры идут, но не знаю. Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Весной 2022 года Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-o-mezhdunarodnih-matchah-ne-dumayu-chto-nas/
Хоккей
КХЛ
Александр Кожевников
2
Читайте также
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

КХЛ, матчи 10 января: СКА сыграет со «Спартаком», «Автомобилист» — ЦСКА

Стала известна зарплата нападающего Шумакова в минском «Динамо»