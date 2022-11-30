Александр Кожевников: «СКА перебарщивает с советским хоккеем — надо и «мусорные» голы забивать»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил неудачную серию СКА, лидирующего в Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга проиграла пять из шести последних матчей в регулярном чемпионате.

— СКА — самобытная молодая команда, и спады должны быть, — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова. — Там есть опытные игроки, они должны что-то привнести. И потом они же не проигрывают в пять-шесть шайб, бьются до конца. Надо этот момент переломить, и все будет нормально. Главное, что СКА играет, на них приятно смотреть.

— Просто на фоне стартовых успехов удивляют неудачи.

— Да, чисто такой эффект. Хотя там тоже много игр было «на тоненького» в пользу армейцев. Сейчас «просели». Но я говорил: такие спады будут всех команд, чемпионат — длинный. СКА играет-то красиво. Не думаю, что болельщики прям сейчас в обидах. Просто порой «перебарщивают». Стараются показать наш древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота. Иногда надо «мусорные» голы забивать, чтобы результат сделать. Потому уже красоту показывать. Никто не против.