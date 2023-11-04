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Сегодня, 18:30

Кожевников — о драках в хоккее: «Надо играть, а не драться!»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о потасовке между нападающими Марком Вербой из «Авангарда» и Иваном Зинченко из СКА.

«Мне это не нравится. Надо играть, а не драться. Это называют встряской, но это какую-то глупость придумали, — цитирует Кожевникова «Спорт День за Днем». — Если я против драк, то, естественно, я не согласен с введением правил в хоккейных драках.Вон, в боксе есть правила, давайте по ним тогда жить».

2 ноября в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» (3:5) команды в общей сложности заработали 50 минут штрафа.

21-летний Зинченко в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 провел 9 игр, забросил 1 шайбу и заработал 7 минут штрафа, на счету 25-летнего Вербы 2 игры в регулярном чемпионате, 0 баллов за результативность и 5 штрафных минут.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kozhevnikov-o-drake-v-matche-ska-nado-razobratsya-s-sudeystvom
ХК Авангард
ХК СКА
Александр Кожевников
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