Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда»

Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».

Его место займет Антон Курьянов, который до этого занимал должность генерального менеджера омского клуба.

«Дорогие омичи, дорогие болельщики «Авангарда»! Ровно 5 лет назад я принял предложение Александра Валерьевича Дюкова стать председателем Совета директоров хоккейного клуба «Авангард». 5 лет — неплохой срок для того, чтобы оглянуться назад и посмотреть на то, что было сделано. События этих 5 лет могли бы легко стать основной для какого-нибудь крутого блокбастера. Столько трудностей нам удалось преодолеть вместе и стать частью большой истории. Любой другой на нашем месте уже сдался бы, любой — но не мы, потому что мы — «Авангард»...

Сегодня настал день, когда клуб должен быть в руках человека, который обладает всеми необходимыми спортивными компетенциями, который живет хоккеем и готов нести ответственность за свою работу — и это Антон Курьянов. Теперь он поведет «Авангард» за собой, как когда-то с успехом делал это на льду. Мне же нужно сосредоточиться на своих бизнес-проектах, которые требуют моего стопроцентного участия. Я уже не смогу уделять клубу столько внимания, сколько должен. Поэтому обманывать себя, коллег и вас, дорогие болельщики, было бы предательством с моей стороны, а предателей я не терплю. Но, как уже сказал выше, я оставляю «Авангард» в надежных руках. Ястреб в сердце навсегда!» — говорится в заявлении Крылова, опубликованном на официальном сайте «Авангарда».

Александр Крылов был председателем совета директоров «Авангарда» с марта 2018 года. При нем команда один раз выиграла Кубок Гагарина и один раз вышла в финал плей-офф.