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Сегодня, 13:29

Крылов о менеджерах «Авангарда»: «После Сушинского в клубе была разруха. И после Волкова тоже»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Максим Сушинский.
Фото ХК «Авангард»
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Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов высказался о переменах в руководстве клуба по ходу сезона.

«У нас в «Авангарде» после Сушинского была в клубе разруха. И после Волкова осталась разруха.

Хабибулин точно не будет генеральным менеджером на следующий сезон. Он изначально приходил на эту должность короткий срок. Хабибулин будет помогать новому генменеджеру», — сказал Крылов.

Алексей Волков ушел из «Авангарда» в ноябре 2022 года, через месяц после назначения нового главного тренера команды Михаила Кравеца. По его словам причиной стало отсутствие взаимопонимания с руководством. На место Алексея Волкова был назначен Рашид Хабибулин.

Максим Сушинский
ХК Авангард
Александр Крылов
Алексей Волков (хоккей)
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