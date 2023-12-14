Менеджер «Северстали»: «Все клубы выступили за увеличение лимита на легионеров»

Заместитель директора по спортивной работе «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» высказался о возможном увеличении лимита на иностранных игроков в КХЛ.

— Есть предпосылки к росту бюджета «Северстали» для больших маневров по селекции?

— Конечно, в таком случае маневренность будет. Но многое зависит от рынка игроков и легионеров. Если их количество изменят на следующий сезон, то вариантов будет больше.

— Это возможно?

— Да, этот вопрос обсуждался. Он будет прорабатываться лигой с Минспортом.

— Я так понимаю, все клубы проголосовали за возвращение прежнего лимита?

— Пока официального голосования не было, но все выступили за увеличение лимита. Пять иностранцев — достаточное количество для КХЛ.