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Сегодня, 11:30

Александр Мальцев оценил результаты московского «Динамо» в сезоне КХЛ-2023/24

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный динамовский форвард, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия оценил сезон бело-голубых.

— Давайте о хоккее. Какую оценку поставите «Динамо» за этот сезон?

— Четверку. Было много ярких матчей, выиграли регулярный чемпионат. Жаль, из плей-офф быстро выскочили. Возможно, победа в Кубке континента чуть-чуть расслабила ребят. Спижонили, подумали, что пройдут Челябинск без особых проблем. Соперник за такое отношение наказал.

Я, кстати, не сомневался, что выйдем в следующий раунд. Немножко недооценил «Трактор». А команда крепкая, боевая. «Динамо» же разочаровало. Особенно игрой в обороне. Плюс вратари не выручили.

— В Алексея Кудашова еще верите?

— Да. Для меня он уже наш, динамовец. Рад, что с ним продлили контракт. Тренер своей работой этот шанс заслужил. Главное — не повторять ошибки, сделать выводы.

Кудашову надо больше доверять молодым. Быть с хоккеистами построже. Держать их в тонусе, а иногда — в ежовых рукавицах. Ну и кое-что подкорректировать в самом себе. Я о поведении Кудашова во время матча. Ему нужно быть поэмоциональнее, заводить игроков, показывать характер. На скамейке Алексею не хватает задора. Порой смотришь на него, и кажется — что-то случилось...

Александр Мальцев на&nbsp;трибуне в&nbsp;2021 году. «Меня вытащили с того света». Великий динамовец Александр Мальцев — о себе в 75

В нынешнем сезоне «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

ХК Динамо (Москва)
Александр Мальцев (хоккей)
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