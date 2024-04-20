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Сегодня, 11:00

Легенда «Динамо» Мальцев — о здоровье: «Меня вытащили с того света. Семь месяцев в искусственной коме!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный форвард московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия рассказал о самочувствии и пережитом тяжелом заболевании.

— Как здоровье, Александр Николаевич?

— Да нормально, тьфу-тьфу. Живу за городом, каждое утро начинаю с прогулки. 40 минут. Вечером еще столько же. В любую погоду! Ну и о хоккее, конечно, не забываю. Много матчей смотрю. В этом сезоне был на всех играх с участием «Динамо». Кроме одной — из-за того, что на пару дней положили в госпиталь.

— Вы же в 2020-м перенесли тяжелейшую операцию...

— Проблемы начались раньше — когда обнаружили онкологию. Сначала лежал в Боткинской. Вскоре выяснилось — нужно срочно оперировать. Отправили в Германию.
В общей сложности провел там почти три года, лишь ненадолго возвращаясь в Россию. Было несколько операций. Меня реально вытащили с того света. Семь месяцев в искусственной коме! Потом долгая реабилитация.

Александр Мальцев на&nbsp;трибуне в&nbsp;2021 году. «Меня вытащили с того света». Великий динамовец Александр Мальцев — о себе в 75

Александр Мальцев (хоккей)
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