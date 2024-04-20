Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:45

Александр Мальцев: «В финале Кубка Гагарина симпатизирую «Локомотиву»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Легендарный форвард московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия высказал мнение о финальной серии плей-офф КХЛ.

— В финале Кубка Гагарина кому симпатизируете?

— Ярославлю. С точки зрения командной игры он выглядит поинтереснее «Магнитки». В этой серии «Локомотив» фаворит. Шансы 55 на 45 в его пользу.

— А вот Александр Кожевников на днях произнес: «Смотреть хоккей нынешнего «Локомотива» — мучение. Таким стилем мальчишек в игру не влюбить».

— Не согласен. Мне нравится, как играет «Локомотив». И в атаке, и в обороне. Другое дело, наш хоккей в принципе изменился. Напоминает канадский — вброс шайбы в зону и борьба, борьба, борьба. А раньше в каждой команде были игровики. Отсюда красивые комбинации, куча голов. Сейчас все иначе.

Александр Мальцев на&nbsp;трибуне в&nbsp;2021 году. «Меня вытащили с того света». Великий динамовец Александр Мальцев — о себе в 75

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1, 1-0). Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Александр Мальцев (хоккей)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Для Карпина закроются двери в «Спартак», а Слишкович останется до конца сезона. Что происходит у красно-белых перед игрой с «Ростовом»
Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив»: главные новости и обзоры матчей
«Металлург» — «Локомотив». Онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина
Кожевников: «В Кубке Гагарина победит тот, кому больше повезет»
Кожевников: «Металлургу» просто повезло в первом матче с «Локомотивом»
«Металлург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию второго матча финала Кубка Гагарина
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в этой серии вы еще не видели». Петунин и Березкин: итоги первого матча финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Александр Мальцев оценил результаты московского «Динамо» в сезоне КХЛ-2023/24

В ФХР заявили, что российских хоккеистов продолжают тщательно проверять на допинг