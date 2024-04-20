Александр Мальцев: «С выпивкой лет десять назад завязал. Сам»

Легендарный форвард московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия заявил, что избавился от пагубных привычек.

— Мечты у вас остались?

— Да какие в моем возрасте мечты... Пожить подольше. Всё!

— Как насчет вредных привычек?

— И их уже нет, ха-ха. Впрочем, я никогда не курил. За всю жизнь — ни одной затяжки! В нашей семье никто к сигаретам не прикасался — ни родители, ни два младших брата.

А с выпивкой лет десять назад завязал. Сам. Просто в какой-то момент понял — хватит! Теперь на праздниках водичкой чокаюсь.