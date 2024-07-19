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Сегодня, 10:56

Александр Медведев назвал изменения в правилах КХЛ «торжеством здравого смысла»

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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев считает, что изменение трактовки наказания за подножку в матчах КХЛ является торжеством здравого смысла.

18 июля КХЛ сообщила об изменениях в правилах перед новым сезоном. В частности, были скорректированы трактовки подножек. Если вратарь или полевой игрок сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не будет.

«Изменить это правило не можно, а нужно было. Это торжество здравого смысла», — цитирует Медведева ТАСС.

В сезоне-2023/24 СКА обращал внимание лиги на судейство, в частности, после 5-го матча 1/4 финала плей-офф КХЛ прошлого сезона между СКА и «Автомобилистом». Армейцы потерпели поражение в серии со счетом 1-4.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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