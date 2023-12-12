Александр Медведев назвал секрет своего спортивного долголетия

Председатель Совета директоров СКА и председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о своей спортивной форме.

«Секрет спортивного долголетия? Режим, режим и еще раз режим. Моя спортивная форма? Помимо футбола, я еще играл в теннис, так что подготовка была интенсивной — она помогает быть в форме. Я давно не катался: в последний раз — на экономическом форуме», — приводит «Спорт День за Днем» слова Медведева.

27 августа 68-летний Медведев принял участие в выставочном матче на торжественной презентации СКА перед началом сезона. В этой игре он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

10 декабря Медведев сыграл за медийную футбольную команду «Чисто Питер» в товарищеском турнире, а на следующий день принял участие в прощальном хоккейном матче чемпиона мира в составе сборной России Евгения Кетова.