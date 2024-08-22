Медведев — о презентации Кузнецова: «Надеюсь, все прошло красиво»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о представлении нападающего Евгения Кузнецова.

«Сегодня представили Евгения Кузнецова? Надеюсь, все прошло красиво», — сказал Медведев «СЭ».

31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.