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22 августа, 22:51

Медведев — о презентации Кузнецова: «Надеюсь, все прошло красиво»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о представлении нападающего Евгения Кузнецова.

«Сегодня представили Евгения Кузнецова? Надеюсь, все прошло красиво», — сказал Медведев «СЭ».

31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

Евгений Кузнецов. Культ Кузнецова. Презентация новичка СКА — не хуже, чем у Мбаппе в «Реале»

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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