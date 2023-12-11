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Сегодня, 21:25

Медведев: «Кетов хочет стать большим тренером, и я уверен, что у него это получится»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями после прощального матча бывшего форварда команды Евгения Кетова.

— Отличный день, хоть и грустный немножко. Евгений закончил карьеру игрока, но продолжает работать в системе СКА. Это очень важно, потому что он взят туда не за прошлые заслуги, а за то, как он относится ко всему, в том числе к тренировкам с молодым.

— Каким хоккеистом он останется у вас в памяти?

— Его голы в меньшинстве трудно забыть — наверно, он больше всех их забил. Особенно гол финнам на «Газпром Арене» потрясающий совершенно. Он самоотверженно играл в обороне.

— Какие черты характера можете выделить у Кетова?

— Порядочный, честный, искренний, открытый — вот это самое главное.

— Не думаете, что Евгений мог еще как минимум сезон отыграть?

— Мог, но приходит время, когда нужно делать выбор. Ягр до сих пор вот играет — в честь отца, потому что клуб перестанет без него существовать. Ну а Женя хочет стать большим тренером, и я уверен, что у него это получится.

Евгений Кетов. СКА вывел из обращения номер 40, под которым играл Кетов

37-летний Кетов играл в СКА с 2013 по 2023 год, после чего завершил карьеру и вошел в тренерский штаб. Кетов — абсолютный рекордсмен клуба по количеству игр в чемпионатах России (541), а также двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Евгений Кетов
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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