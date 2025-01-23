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Сегодня, 23:02

Александр Медведев сожалеет, что в клубах КХЛ не осталось тафгаев

Сергей Ярошенко
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что сожалеет, что в командах КХЛ не осталось тафгаев, которые могли бы заступиться за звезд на льду.

«В свое время клубы избавились от тафгаев, и я очень жалею, что их не было на льду для того, чтобы проучить и одного, и второго. Мы отправили все документы в экспертно-судейский комитет, лично его главе господину Рене Фазелю и Валерию Каменскому, чтобы объяснить, что такое грязная игра. Мы уже находимся в преддверии плей-офф, но атмосфера безнаказанности может привести к тому, что мы будем терять звезд», — цитирует Медведева ТАСС.

21 января в матче СКА — «Локомотив» (5:2) защитник хозяев Александр Никишин получил сотрясение мозга после столкновения с нападающим Максимом Шалуновым. В СКА также обратили внимание на силовой прием форварда гостей Павла Красковского на Андрее Педане.

22 января спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение: на Красковского не наложили санкции, а Шалунов отделался денежным штрафом. Оба хоккеиста избежали дисквалификации.

Источник: ТАСС
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КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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