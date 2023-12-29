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Сегодня, 12:04

Медведев: «Не попробовать переехать на «СКА Арену» в этом сезоне было бы странно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о возможном проведении матчей на «СКА Арене».

«Конечно, было бы проще доиграть в Ледовом этот сезон и спокойно готовиться к переезду к следующему сентябрю. Но не попробовать переехать в этом, на мой взгляд, было бы странно. Тем более «СКА Арена» во время упомянутого Матча всех звезд показала, что по большинству компонентов готова к приему команды. Поэтому принято решение именно попытаться, попробовать переехать туда на первый раунд плей-офф. Но, чтобы это произошло, необходимо выполнить ряд обязательных условий. Ведь по сложности инженерных отдельных элементов «СКА Арена» чем-то сравнима с «Газпром Ареной», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

Строительство «СКА Арены» завершилось осенью 2023 года, 9 и 10 декабря на ней прошел ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023. Планировалось, что в 2023-м стадион примет матчи чемпионата мира по хоккею, но он был перенесен из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу.

Источник: Спорт День за Днем
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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