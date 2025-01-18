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Сегодня, 07:24

Мостовой: «Спартак» может завоевать Кубок Гагарина в 2025 году»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых выиграть Кубок Гагарина.

«Спартак» может завоевать Кубок Гагарина в 2025 году. У красно-белых есть шансы так же, как и еще у 10 команд. Мне еще очень нравится, как играет челябинский «Трактор». «Локомотив» в этом сезоне очень сильно выглядит. Ярославская команда наиболее стабильна в регулярном чемпионате, но это еще не говорит о том, что они точно выиграют. Да, сначала статистику смотришь и думаешь: ну все, чемпионы. А потом начинается плей-офф, и все убеждаются, что статистика не играет никакой роли. И так из года в год. Так что весной может случиться все что угодно», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

«Локомотив» с 74 очками возглавляет Западную конференцию. На Востоке лидирует «Трактор», который набрал 63 очка.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Мостовой
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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