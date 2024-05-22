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Сегодня, 07:46

Никишин: «Не сравниваю себя с уровнем НХЛ, я там не играю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник СКА Александр Никишин рассказал, что не сравнивает себя с игроками из НХЛ.

«Я слежу за сезоном НХЛ, что происходит в чемпионате. Как и все — таблица, матчи, результаты. Но сильно не погружаюсь во все происходящее там. Не сравниваю себя с уровнем НХЛ, я там не играю, поэтому не вижу смысла об этом думать. Не знаю, готов ли, надо там быть, чтобы это понимать», —цитирует Metaratings.ru Никишина.

22-летний Никишин был признан самым полезным игроком, самым результативным защитником, а также вошел в символическую сборную турнира.

В прошедшем сезоне Никишин сыграел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 56 (17+39) очков. В плей-офф у него 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kapitan-ska-nikishin-ne-sravnivayu-sebya-s-urovnem-nkhl-ya-tam-ne-igrayu-365259/
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
Александр Никишин
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