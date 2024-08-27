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Сегодня, 20:10

Овечкин о Рябкине: «Он высоко котируется на драфте НХЛ, это дорогого стоит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил перспективы форварда «Динамо» Ивана Рябкина.

Ранее издание The Athletic включило Рябкина в топ-5 лучших игроков рейтинга драфта НХЛ.

«Только что с ним познакомился, не видел, как он играл. Мне сказали, что он высоко котируется на драфте, это дорогого стоит. Ему надо только двигаться вперед, и самое главное, чтобы не было травм», — цитирует Овечкина ТАСС.

Рябкин в сезоне-2023/24 провел 44 матча в регулярном чемпионате МХЛ за бело-голубых и набрал 58 (24+34) очков. В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков в 5 играх.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
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НХЛ
ХК Динамо (Москва)
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