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Сегодня, 14:50

Пашков: «Зачем мы перешли на заокеанские рельсы и во всем слепо копируем НХЛ? Это ошибка!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Знаменитый хоккейный вратарь, олимпийский чемпион Саппоро-1972 Александр Пашков в интервью «СЭ» высказал мнение о старте сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Александр Кожевников не в восторге от старта сезона в КХЛ: «Финская возня, закрытый хоккей...» Согласны?

— Нет. Понятно, хочется видеть больше ярких личностей, которые могут раскрасить игру за счет индивидуальных действий. Но в целом уровень неплохой.

Меня другое обескураживает. Зачем мы перешли на заокеанские рельсы и во всем слепо копируем НХЛ? Это ошибка! Уменьшение площадок, сокращение предсезонных сборов, бесконечные изменения в правилах. Теперь вот при буллитах разрешили добивание. Колющие удары клюшкой при атаке вратаря уже становятся нормой...

Нам говорят, что реформы добавят зрелищности. Хотя главное, что привлекает болельщика на трибуны — мастерство игроков. Над их воспитанием и нужно работать, а не наводить тень на плетень.

Александр Пашков. Александр Пашков: «Зачем мы во всем слепо копируем НХЛ? Площадки уменьшили, сборы сократили, правила бесконечно меняем»

КХЛ
Александр Пашков

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