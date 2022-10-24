Радулов — о поражении от «Магнитки»: «Когда забиваешь один гол, тяжело выиграть матч»

Форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Ак Барс» не первый матч производит впечатление команды, которая выходит как на последний бой. Чего не хватает для побед?

— Все просто: мы не можем забить. Когда забиваешь один гол, тяжело выиграть матч. Надо больше бросать, стараться забивать «грязные» голы. Не сказал бы, что мы сегодня в чем-то уступили, кроме реализации. Мы играли как команда, все работали, создали много моментов, но удача не повернулась в нашу сторону. Так бывает, когда упускаешь уверенность и удачу. Вернуть их можно только через работу. Главное — не вешать голову. Надо взять самое хорошее от сегодняшней игры и перенести на следующую. Рано или поздно она будет отскакивать в нашу сторону, и мы будем забивать.

— А что сегодня было хорошее?

— То, что все бились, боролись, отрабатывали в обороне, играли как единое целое. Не думаю, что мы сегодня много позволили «Магнитке», хотя соперник играл прилично. Не зря команда идет наверху таблицы. Это был хороший тест для нас с учетом прошлого поражения.