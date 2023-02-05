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Сегодня, 15:25

Радулов о моменте с выбитыми зубами Зыкова: «Здесь ничего и не скажешь — это хоккей»

Радулов высказался о моменте с выбитыми зубами форварда СКА Зыкова
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов в интервью «СЭ» высказался об эпизоде, в котором его силовой прием привел к потере почти всего верхнего ряда зубов форварда СКА Валентина Зыкова.

«Вале желаю здоровья, — сказал Радулов. — Сам был в таких ситуациях. Здесь ничего и не скажешь — это хоккей. Это был силовой прием. Увидел, что он хочет его применить и был готов. И все. Написал ему сообщение на следующий день».

3 февраля в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» (7:4) Зыков столкнулся с Радуловым. Нападающий СКА остался лежать на льду, судьи решили посмотреть момент на предмет наложения большого штрафа, однако не увидели фол со стороны капитана «Ак Барса». В результате столкновения Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

Александр Радулов
Валентин Зыков
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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