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Сегодня, 20:07

Романов: «У Ковальчука мастерства ого-го сколько, он еще способен поиграть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов поделился мнением о будущем нападающего Ильи Ковальчука.

«Ковальчук в хорошей форме, и скорость высокая у него, на очень хорошем уровне игровое IQ и мастерства ого-го сколько. Если брать во внимание его физическую подготовку, то он еще способен поиграть. Тут вопрос лишь в том, хочет ли он сам этого», — приводит слова Романова Metaratings.ru.

Ковальчук присоединился к «Спартаку» по ходу сезона-2023/24. Срок его контракта с клубом истек 30 апреля. За красно-белых в прошедшем сезоне он сыграл 25 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

Источник: Metaratings.ru
Александр Романов
Илья Ковальчук
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