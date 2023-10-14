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Сегодня, 09:00

Самонов — о переходе в «Салават»: «Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Самонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» прокомментировал обмен в уфимский клуб из «Северстали».

— Насколько вам сейчас психологически комфортно после успешного старта в новом клубе?

— Сейчас все хорошо. Нужно просто каждый год подтверждать свой уровень, потому что сейчас очень много молодых ребят, которые не упустят своего шанса.

— Для вас важно, что контракт подписан до 2026 года?

— Для меня это было важно, потому что я понимал, что это за организация. Здорово, когда у тебя есть работа, команда и контракт. Мне нравится, когда есть долгосрочный контракт с клубом. Да, случается всякое, но если все делать честно и правильно, то ты отработаешь этот контракт и спокойно заключишь следующий.

— Вас можно отнести к хоккеистам, которые не любят менять клубы каждый сезон?

— Да, потому что переходить куда-то в любом случае тяжело — новый город, новая команда, адаптация.

Александр Самонов на&nbsp;ЧМ-2021. «Мы проиграли Канаде не разгромно. Там люди из первых-вторых звеньев НХЛ». Самонов — о ЧМ, ОИ и карьере в КХЛ
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
Александр Самонов
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