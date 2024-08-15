Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:08

Шаров — о Кузнецове в СКА: «Удивляет, как умело можно попадать в потолок зарплат»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда Евгения Кузнецова в СКА.

— Какая новость в межсезонье удивила тебя больше всего?

— То, как умело можно иногда попадать в потолок зарплат.

— Возвращение Евгения Кузнецова — большое событие для КХЛ?

— Большое событие для болельщиков. Хоккеисты, думаю, спокойно отнеслись к этой новости. Такой же человек, как и все.

Роман Ротенберг. КХЛ усложнила жизнь Ротенбергу с потолком зарплат, но он все равно ее переиграл. Выхода у лиги почти нет

По информации «СЭ», Кузнецов, подписавший сегодня контракт со СКА сроком на четыре сезона, гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей.

Александр Шаров
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
1
0
Читайте также
Форвард Варагян после травмы готовится к сезону-2024/25 с командой ВХЛ «Магнитка»
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Салавата» Шаров: «Первая игра, летний хоккей — рано еще делать какие-то выводы»