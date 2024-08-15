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Сегодня, 21:05

Нападающий «Салавата» Шаров: «Первая игра, летний хоккей — рано еще делать какие-то выводы»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» рассказал о взаимопонимании с партнерами после матча Фонбет Кубка Республики Башкортостан против «Северстали» (0:1).

— Как находите взаимопонимание с Ремпалом? С Ливо все-таки до этого играли уже.

— Пока сложно говорить о взаимопонимании. Сегодня боролись с шайбой вместо того, чтобы искать какие-то передачи. Первая игра, летний хоккей — рано еще делать какие-то выводы.

— Как сказывается то, что начали предсезонку позже?

— Сейчас все готовятся летом сами, со своими тренерами. Это раньше люди на предсезонку с животиками приходили, сейчас уже такого нет. Все понимают, что надо работать.

4 сентября «Северсталь» сыграет в гостях с «Торпедо» в стартовом матче сезона-2024/25 регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» 5-го числа примет «Ак Барс».

Александр Шаров
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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