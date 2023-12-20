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Сегодня, 10:30

Якушев — о первом месте «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ: «Самое главное — это конечный результат в Кубке Гагарина»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты «Спартака» в этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Первые место «Спартака» в этом сезоне в западной конференции говорит о многом. В этом видится большая заслуга тренерского штаба, прежде всего Алексея Жамного, который сумел создать химию в команде. Самое главное — это конечный результат в Кубке Гагарина. Хочется пожелать команде хорошего сезона», — сказал Якушев «СЭ».

«Спартак» (58 очков в 42 матчах) занимает первое место в Западной конференции. В следующей игре красно-белые 22 декабря дома встретятся с минским «Динамо».

ХК Спартак (Москва)
Александр Якушев
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