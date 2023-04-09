Александр Юдин: «Бросилась в глаза пассивность ЦСКА. Было видно, что игроки устали»

Бывший защитник СКА Александр Юдин прокомментировал победу петербургского клуба в четвертом матче финала Западной конференции с ЦСКА (3:1).

«Невозможно спорить о заслуженности победы СКА — гости и моментов создали больше, и борьбу всю выиграли. Первый период был снова очень хороший, я все жду, когда игроки санкт-петербургской команды начнут свое большое преимущество на старте переводить в голы. И очень понравился третий период: СКА вообще ничего не дал сделать москвичам, забил сам, полностью доминировал на своем пятаке. Еще бросилась в глаза пассивность ЦСКА — чем дольше продолжался матч, тем отчетливее было видно, что хозяева устали. Если это результат двух семиматчевых серий, то у московских армейцев большие проблемы — сегодня СКА был значительно свежее, и дальше ситуация не изменится», — приводит «Чемпионат» слова Юдина.

Счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая игра между командами пройдет в Санкт-Петербурге и состоится 10 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.