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Сегодня, 05:03

Завьялов: «У «Авангарда» все нормализуется. «Ястребы» хорошо двигаются и отдаются»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов верит, что ситуация в «Авангарде» нормализуется.

«В прошлом матче с «Локомотивом» «Авангард» снова забил два гола в большинстве. Прошло всего восемь игр, рано делать скоропалительные выводы. Омичи провели хороший матч в Питере. Понятно, что не хватает лидеров, которые могут решить судьбу момента. Буше вышел, приедет Спунер. Райан в прошлом сезоне показал свой уровень мастерства. Не считаю, что руководству клуба нужно делать поспешные выводы и движения. У «Авангарда» все нормализуется. «Ястребы» хорошо двигаются и отдаются», — цитирует «РБ Спорт» Завьялова.

У «Авангарда» сейчас 6 поражений подряд. Команда с 7 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Александр Завьялов

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