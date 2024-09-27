Завьялов: «У «Авангарда» все нормализуется. «Ястребы» хорошо двигаются и отдаются»

Бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов верит, что ситуация в «Авангарде» нормализуется.

«В прошлом матче с «Локомотивом» «Авангард» снова забил два гола в большинстве. Прошло всего восемь игр, рано делать скоропалительные выводы. Омичи провели хороший матч в Питере. Понятно, что не хватает лидеров, которые могут решить судьбу момента. Буше вышел, приедет Спунер. Райан в прошлом сезоне показал свой уровень мастерства. Не считаю, что руководству клуба нужно делать поспешные выводы и движения. У «Авангарда» все нормализуется. «Ястребы» хорошо двигаются и отдаются», — цитирует «РБ Спорт» Завьялова.

У «Авангарда» сейчас 6 поражений подряд. Команда с 7 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ.