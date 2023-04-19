Экс-судья Зайцев: «Фазель может быть при работе с федерациями других стран. А чем он может помочь в судействе?»

Экс-судья Александр Зайцев высказался о бывшем президенте ИИХФ Рене Фазеле.

«Думаю, что наиболее полезен для нас Фазель может быть при работе с федерациями других стран, в международных вопросах. Вот там и нужна его дипломатия. А чем он может помочь в судействе? Лично я не понимаю. В лучшем случае рассказать о каких-то общих вопросах, которые и так все знают. А тонкости он вряд ли сможет объяснить, как и не сможет подбодрить судью «Давай-давай» или поделиться опытом. Поэтому нужно использовать Фазеля именно там, где он может быть полезен, — в переговорах с ИИХФ, ведь у него сохранилось множество контактов», — приводит слова Зайцева Betonmobile.ru.

На последнем совете директоров КХЛ приняли решение о привлечения Фазеля к работе с судейством в лиге.