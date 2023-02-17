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Сегодня, 04:17

Александров: «Задача «Сочи» — выиграть в каждом из оставшихся матчей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Юрий Александров прокомментировал поражение от «Трактора» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, не получилось забить. При счете 0:0 у нас были голевые моменты у ворот соперника. Потом, если бы при 0:1 или 0:2 мы забросили хотя бы одну шайбу, игра могла перевернуться. Но не реализовали свои возможности. Большинство? Старались, много бросали, создавали моменты, закрывали вратаря. Но шайба не зашла сегодня. Задачи на последние матчи? Настраиваемся на следующую игру и стараемся побеждать. Задача — выиграть в каждом из оставшихся матчей», — цитирует пресс-служба лиги Александрова.

«Трактор» набрал 66 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» — последний в Западной конференции (25 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509954.html
Юрий Александров
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК Трактор
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